Santos vs. Toluca: Live, TV Channel, Live Stream Liga MX Final

Final match will be on Thursday May 17 at 9:00 PM ET at Estadio Corona, in the Clausura Liga MX Final.

Today May 17 play Santos vs. Toluca live at Estadio Corona, final match in the Clausura Liga MX, this game will be covered and broadcast in LIVE by Univisión Deportes Network. Wacth the game online.

The game can be watched live on TV Channnels and live sports streaming service, you can enjoy the match between Santos vs. Toluca live for cable operator by the Univision channel. In the US the option is Univisión Deportes.



Las lágrimas de Rubén Omar Romano, el recuerdo de la final Toluca-Santos en 2010 El llanto del técnico Rubén Omar Romano tras la derrota de sus dirigidos de Santos contra Toluca en el Bicentenario 2010 en la final definida en penaltis marcó el choque entre ambos equipos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Al juego en el estadio Nemesio Diez ambos llegaron con un empate en la ida 2-2. Ahora también definirá Toluca en su casa. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir A pesar de tener repetidas opciones de irse arriba, a Romano no le quedó más que felicitar a los suyos tras el 0-0 y esperar los penaltis. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Romano conversó con los jueves y volvió a su zona técnica a la espera de lo que pudiera hacer cada uno desde los penaltis. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Así empezó un calvario para el técnico argentino, viendo uno a uno los cobros. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Los locales se agrandaron en el Nemesio Diez y fueron mejores en la definición. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La rabia se apoderó del técnico de Santos, en medio de la tristeza e impotencia por la derrota. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El llanto de Romano contrastó con la fiesta del Toluca campeón del Bicentenario 2010. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El llanto en medio del terreno fue inevitable y marcó el resultado en ese choque. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los fanáticos y su felicidad no evitaron la tristeza de Romano tras la derrota del Santos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Las lágrimas de Rubén Omar Romano son un recuerdo en medio de la previa de una nueva final entre Toluca y Santos, donde los 'Diablos Rojos' esperan se repita el resultado final. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir



All information about Liga MX Final