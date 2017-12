Santos Laguna fue el mandón en la inferiores de la Liga MX

Las categorías Sub 17 y Sub 20 de los laguneros se alzaron con los títulos del AP17 al vencer a Atlas y Pumas respectivamente.

La categoria sub 20 derrotó 1-0 al Atlas

Santos Laguna no se fue con las manos vacías este semestre ya que sus equipos Sub 20 y Sub 17 se alzaron con los títulos del Apertura 2017.

La Sub 20 derrotó en el global 1-0 a los Rojinegros del Atlas, gracias al gol de Jesús Ocejo en el partido de ida disputado en el estadio Jalisco.



Primer equipo en conseguir los dos títulos (Sub 17 y Sub 20) en un mismo torneo en dos ocasiones (AP2015 y AP2017) 👌😎

¡Somos una cantera de campeones! 🏆⚽️💪#CanteraGuerrera#SinGuerrerosNoHaySantos pic.twitter.com/YwfjHCy71m — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) 9 de diciembre de 2017



Mientras que Santos Sub 17 venció en tanda de penales al conjunto de los Pumas tras empatar 1-1 en el marcador global en estadio Olímpico Universitario.

Cabe destacar que es la segunda ocasión que las inferiores de Santos Laguna logran salir campeones en ambas categorías en un mismo torneo, la anterior ocasión que lo lograron fue en el Apertura 2015.