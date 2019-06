¡San Luis ficha a un problema! Centurión llega al conjunto recién ascendido

La primer polémica en la que se vio envuelto ocurrió solo dos meses después de haber debutado con 'la acadé', cuando comenzó a circular en redes una foto suya con un arma, tomada dos años atrás. Posteirormente fue a Italia con el Génova , pero no tuvo regularidad, así que regresó a Racing.

Poco después, su ex pareja lo denunció por violencia doméstica . La mujer aseguró que el futbolista le había astillado tres dientes y la ahorcó. Centurión recnoció haber mantenido una relación sentimental con ella pero en todo momento negó las acusaciones.

Justo un día antes de firmar su extensión de contrato con Boca, se vio envuelto en una pelea afuera de una discoteca. Además, comenzó a circular una foto de él con un arma larga. Se filtraron fotos suyas desnudo y chats subidos de tono. Daniel Angelici , presidente del conjunto xeneize, decidió no continuar la relación con 'Centu' y declaró: "Son varios problemitas los que ha tenido".

Con la camiseta del 'primer grande', fue multado por sus excesos en la vida nocturna . Víctor Blanco, presidente del equipo lo sancionó en más de una ocasión por llegar en mal estado a entrenar y declaró que "Si se acuesta tarde o no duerme bien, no va a rendir, debe entender que él se jugador de Racing todo el día y toda la noche".

Además, con el entrenador del equipo, Eduardo Coudet , también tuvo problemas. A Centurión no le agradó iniciar un juego ante River Plate en el banquillo. Cuando 'el chacho' lo llamó para darle instrucciones y entrar de cambio, 'Riqui' no tuvo reserva al empujarlo mientras escuchaba las indicaciones. A partir de ese momento fue separado del plantel.

El estar entrenando con las reservas no le causó ninguna pena y continuó su vida nocturna, ahora, con los juveniles. En una ocasión, llegó en estado de ebriedad a la práctica y se agarró a golpes con uno de los elementos menores.

Tras tantos escándalos, aceptó una entrevista en televisión y contó su difícil infancia. Su padre murió cuando él tenía 5 años y las malas amistades fueron la constante en su vida. Aseguró que creció entre armas y drogas y admitió sentir "ganas de salir a tomar todos los días. Si mis amigos no me acompañan, me voy yo solo".