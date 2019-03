Sambueza quiere rugir con el León: "Pronto estaré haciendo algo de fútbol"

Una fractura del quinto metatarsiano sin tiempo definido de recuperación lo tiene trabajando por separado: "Lo he tomado con mucha paciencia. Es la primera vez que me toca estar tanto tiempo fuera de las canchas por una lesión."

"Estoy muy tranquilo porque el equipo está haciendo excelente las cosas. Al margen de que no me toca jugar, apoyo en otros puntos de vista y eso me deja muy tranquilo".