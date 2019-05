Sambueza cree en la remontada: “Hay que demostrar que uno tiene hambre de gloria”

En un duelo de dominio alterno en el que ambos cuadros carecieron de puntería y dejaron ir por lo menos dos oportunidades claras de gol en casa caso, los Tigres vencieron con una diana del francés André-Pierre Gignac, sin embargo Sambueza cree que la ventaja no es definitiva.

"Uno se ilusiona, se imagina cosas buenas cuando apoya la cabeza en la almohada, pero esto no es de uno solo, sino de todo el equipo", señaló.

"No me saco la responsabilidad. Tengo ganas de jugar y si me toca, presionar desde el primer minuto. Uno tiene hambre de gloria y los compañeros, lo mismo", concluyó.