Salvador Cabañas y la lección de amor que dejó a ocho años de su atentado

El 25 de enero de 2010, la vida del exjugador del América pendía de un hilo. Hoy la pelota no deja de rodar, pero Cabañas ya no es el mismo.

Por: Juan Carlos Hernández Cedeño

Recuerdo el 25 de enero de 2010, una llamada me despertó aproximadamente a las 6:00 am, yo era reportero y trabajaba en radio, un compañero periodista era el que me contactaba para preguntarme:

- ¿Ya sabes lo de Cabañas?, ¡Le dispararon en un antro!

De inmediato llamé al médico del Club América, me confirmó lo que esperaba fuera un rumor. No sabíamos que tan grave se encontraba el ‘10’ del América…



Han pasado ocho años desde aquel momento y la pelota no deja de rodar, los estadios no se dejan de llenar y los fichajes no paran. En este tiempo me pregunto sobre las decisiones que tomamos en la vida y de cómo afectan nuestro entorno y a los que amamos. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento el famoso “Si hubiera…”.

Lo sucedido con ‘El mariscal’ debería de ser más profundo y un aprendizaje para todos, la juventud a veces nos gana, la noche llama cuando se es demasiado jóven; un futbolista debería ser más cuidadoso con su carrera, vive día a día lo que muchos sueñan todas las noches. Afortunadamente Cabañas está vivo, a pesar de un balazo en la cabeza, ¡Un milagro!



Miles de fanáticos se daban cita en el hospital cuando estuvo grave, había gente de América y me tocó ver hasta aficionados de Chivas prendiendo veladoras, pidiendo por el ídolo de las Águilas; la muerte no distingue entre colores y escudos de futbol. Desde Paraguay había gente que hacía el viaje a México para saber sobre la condición del ídolo guaraní.



México no ha cambiado mucho desde entonces, se sigue viviendo violencia todos los días, los asaltos y los secuestros están al por mayor, el robo de autos continúa en aumento y los carteles de la droga siguen teniendo un peso específico en la vida que tenemos los mexicanos. En el fútbol América vivió buenos momentos después de llorarle mucho a su jugador, vinieron títulos y una buena época de bonanza, volvieron a ser los más grandes y reinan junto a Chivas con 12 campeonatos.

Para Cabañas las cosas no son tan maravillosas, perdió casi 3 millones de dólares que tenía en su cuenta, nunca logró firmar con el Manchester United, se divorció, se peleó con su representante y hoy apenas vive con lo necesario. Tiene una panadería en un pueblo de Paraguay, se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para repartir el pan al lado de su padre, Don Dionisio, y su madre, Doña Basilia. Nunca lo abandonaron ni en los sueños ni en la más oscura pesadilla.



Al final se puede volar alto, tan alto como las águilas, pero las raíces están ahí. Cuando se tienen problemas siempre están los de siempre, los padres son un tesoro que nadie debería nunca olvidar.