Salvador Cabañas se siente 'olvidado' por el América

El exfutbolista paraguayo, Salvador Cabañas, reveló que se siente ‘abandonado’ por las Águilas del América después del trágico momento que acabó con su carrera futbolística en 2010, pero por fortuna, no fue así con su vida.

"Había firmado un precontrato por 1 millón 700 mil dólares para una transferencia a Europa. Me avisaron que mi destino sería el Manchester United y el América me dobló mi salario, me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme. Ahí, cuando uno está bien, siempre están contigo, te agradecen y todo, pero después se olvidan de muchas cosas”, comentó Cabañas.