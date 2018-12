Rubens Sambueza anuncia que deja al Toluca

View this post on Instagram

Hoy cumplo 2 años que llegué a este gran Club en donde tuve la oportunidad, entre muchas otras satisfacciones, de ser nombrado por primera vez en mi carrera El Mejor jugador de toda La Liga. Estaré agradecido por siempre con Toluca, su afición, compañeros, cuerpo técnico, directiva y su dueño por esta oportunidad. No me quiero olvidar de la gente de utileria, cuerpo médico y cancheros. Pero siento que mi ciclo terminó aquí y le he pedido a la dirigencia que necesito salir para buscar una nueva etapa en mi carrera. Las razones son personales y no tienen nada que ver con temas contractuales ni con la institución. Agradezco nuevamente esta gran etapa llena de emociones y siempre llevaré en mi recuerdo a este gran equipo. Muchas gracias y espero algún día encontrarnos nuevamente👏👍🙏