Rodrigo Salinas ya no piensa en la Selección Mexicana, sino en la de Estados Unidos

Rodrigo Salinas ha sido uno de los mejores laterales derechos de los últimos torneos en México, no obstante, durante el proceso de Juan Carlos Osorio no fue considerado para la Selección Mexicana y Ricardo Ferretti , en la primera convocatoria que lanzó como DT interino del Tricolor, hizo caso omiso del buen momento que atraviesa el defensor.

“A pesar del buen momento que estoy viviendo aquí en Toluca no me han dado la oportunidad; mucha gente no lo sabe, pero mi esposa es estadounidense, mis hijos son estadounidenses y estoy buscando por otro lado poder conseguir la ilusión de volver a vestir la playera de una selección”, apuntó.