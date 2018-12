Rodolfo Pizarro señaló que con un gol en el Azteca pueden liquidar la serie

La serie entre Rayados y Cruz Azul sigue abierta, no ostante, la ventaja de 1-0 que obtuvo el cuadro regiomontano en casa obliga a Cruz Azul a buscar la victoria en el Azteca algo que, según palabras de Rodolfo Pizarro, podría ser favorable para su escuadra.

"Fuimos un equipo muy ordenado, sabíamos que teníamos que sacar ventaja en casa y tratar de que no nos hicieran gol: creo que hemos jugado muy bien la liguilla, estos últimos tres partidos han sido los mejores (de la temporada), estamos agarrando la manera de jugar y lo importante es que esté quien esté está haciendo bien las cosas", añadió el tamaulipeco.

Pizarro aceptó que espera seguir aumentando su nivel individual y mostrándolo con goles como lo hizo ante 'La Máquina': "No me había tocado anotar, afortunadamente hoy me tocó hacer gol y espero seguir mejorando".