Rodolfo Pizarro, por un semestre que lo ubique en Selección Mexicana

El primer semestre en que Rodolfo Pizarro estuvo con Rayados no fue muy bueno pues en 1459 minutos disputados de 1890 posibles, solo pudo hacer un gol, además, de que las lesiones no lo dejaron en paz, al punto de que no ha podido ver acción durante el presente torneo por problemas físicos que acarrea desde el torneo anterior.

"Lógicamente siempre hay como pequeños problemitas. Antes, en Pachuca, yo era más rebelde por la edad entonces de repente me enojaba yo y Diego (Alonso) también es de un carácter especial y así, probemitas, pero siempre me he llevado muy bien con él, es uno de los entrenadores que más ha impulsado mi carrera, él me cambió la posición", señaló el número 20 de 'La Pandilla'.