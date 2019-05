Rodolfo Cota no piensa en el título que le ganó a Tigres cuando jugaba con Chivas

Rodolfo Cota ya sabe lo que es ganarle un título a Tigres. Lo hizo bajo el arco de Chivas en el Clausura 2017; sin embargo, el guardameta mexicano no se confía, ya que ahora busca sellar una nueva historia.

El sinaloense también resaltó que, en el seno esmeralda, no se sienten ni favoritos ni presionados ante la posibilidad de levantar el título.

" No hay ninguna presión . Hay que tratar de disfrutar la Final, yo creo que ya pasó lo. Complicado que era poder estar en Liguilla. Estamos en la fiesta entonces vamos a aprovechar y a disfrutar.

León no es favorito. Ya lo que hicimos en el torneo esta instancia ya quedó atrás. No nos sentimos así porque el rival que vamos a enfrentar siempre está entre los primeros lugares y en Liguilla", reconoció el portero esmeralda.

Finalmente, Cota aseguró que no importa cómo se defina al campeón, aunque preferiría que no fuera desde los once pasos.