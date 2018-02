Ricardo La Volpe dice que América desperdicia a Diego Lainez

Fiel a su estilo, Ricardo La Volpe respondió por Twitter a la pregunta expresa de qué opinaba "que talentos como Diego Lainez no tengan más continuidad".

El extécnico de las Águilas y que precisamente hizo debutar al atacante el año pasado respondió con tres tweets. En el primero de ellos explicó: "Diego era un jugador en proceso, es decir, estaba para ir demostrando su capacidad y su gran técnica, pero lógicamente agarrando experiencia".



Laínez, Macías y Quiñonez entre los nominados a Revelación del Año Univision Deportes Network 0 Compartir



En el segundo recordó bajo que condiciones hizo su presentación el juvenil futbolista y lanzó un dardo en contra de Miguel Herrera y el América.

"Su debut fue por necesidad, pues el plantel tenía muchas bajas. Sin embargo, es un desperdicio hacerlo jugar en divisiones de abajo, porque destacaba muy fácil sobre los demás".



Cartera de jóvenes y talentosos de la Liga MX para el Clausura 2018 Inicia un nuevo torneo y un grupo de chicos está dispuesto a romper el torneo con su buen juego y juventud. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir A sus 23 años, Rodolfo Pizarro se prepara para recuperar el protagonismo que hizo de él una figura en proyección a nivel internacional. Con Chivas de Guadalajara tendrá una gran vitrina en 2018. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Sabe jugar en diferentes posiciones en la cancha, aunque es mucho más eficaz en el medio campo. Estuvo con el Tri en la Copa Oro. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Víctor Guzmán es un volante con capacidad anotadora, algo que hizo evidente con Pachuca en el pasado Mundial de Clubes y en el Apertura 2017. Con 22 años, tiene mucho futuro. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El valor por el pase de este jugador creció de 50 mil euros a 2,3 millones de euros, según el portal especializado Transfermarket. Su potencial crece día con día. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Orbelín Pineda llegó a ser un jugador frecuente en la Selección Méxicana a sus 21 años. Su carta está valuada en 6 millones de euros. Este volante fue campeón del Clausura 2017 con Chivas. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pineda, a pesar de no pasar por su mejor momento, tendrá una excelente oportunidad de exhibir su capacidad en el nuevo torneo que está por empezar. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Édson Álvarez cuenta con 20 años y ya es uno de los jugadores más estables en el cuadro titular de las Águilas. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Ya tuvo convocatorias con el Tri, tiene como facultad su capacidad para desempeñarse como en distintas posiciones tanto en la defensa como en el medio campo. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Erick Gutiérrez, con 22 años y excelentes condiciones físicas y técnicas en sus botines. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Gutiérrez vivió su primera convocatoria con el equipo mayor del Tri a los 20 años y ha tenido una valiosa experiencia internacional a pesar de su juventud. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir César Montes es un defensa central que también tiene 20 año. Es sólido en su juego y ofrece una gran seguridad en la zaga de Monterrey. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Montes tiene ya experiencia como profesional tras debutar con 18 años. Es polifuncional y ya ha sido convocado a la Selección Mexicana. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Jonathan González es un mediocampista de Monterrey que cuenta 18 años. Su precosidad y buen juego ya fueron detectados tanto por México como por Estados Unidos ya que cuenta con las dos nacionalidades. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Pero rápidamente se ha hecho con un sitio en un club plagado de estrellas como lo es Rayados. Seguramente, escucharemos de el mucho a lo largo de la campaña. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Diego Lainez es la joya del América. Tiene 17 años y poco a poco va tomando ritmo de juego de Primera División. Es extremo y su juego es vistoso y profundo. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Por supuesto, esas cualidades y su club le han hecho ser un jugador mediático y se espera su pronta explosión en la Liga MX. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir



Finalmente fue muy claro en que las Águilas podrían estancar a Lainez en su juego y ahondó en las razones, además hizo una comparación muy osada.

"Creo que en esas divisiones ya no tiene nada que aprender, eso sería estancarlo en su carrera, porque no tendría ninguna exigencia, todo se le haría fácil. No todos tienen esas condiciones. Me recuerda a Guardado", concluyó.



Diego era un jugador en proceso, es decir, estaba para ir demostrando su capacidad y su gran técnica, pero lógicamente agarrando experiencia. https://t.co/OacLZqMezH — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) 13 de febrero de 2018

Su debut fue por necesidad, pues el plantel tenía muchas bajas. Sin embargo, es un desperdicio hacerlo jugar en divisiones de abajo, porque destacaba muy fácil sobre los demás. — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) 13 de febrero de 2018