Ricardo Ferretti: "Nosotros no hacemos las cosas para poder igualarnos con otros equipos"

Que exista la posibilidad de que Tigres llegue a siete títulos motiva a Ricardo Ferretti. Pese a esto, a él no le pasa por la cabeza el hecho de que un campeonato más lo acerque a equipos como León, Pumas, Toluca, Cruz Azul, Guadalajara y América.

“A mí no me importa que la gente piense equis o zeta cosa y nosotros no hacemos las cosas para poder igualarnos o equipararnos con otros equipos. El asunto es hacer las cosas bien y queremos lograr siempre el objetivo final. Las instituciones que usted dice tienen más de 100 años, menos Cruz Azul. Tanto a León como a nosotros lo que nos importa es hacer las cosas bien y disputar bien lo que tenemos enfrente”, enfatizó Ferretti durante la conferencia del Día de Medios.