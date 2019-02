Raúl Gudiño, contundente: "Estamos contentos, pero queremos más"

Chivas suma ya 14 puntos y no se despega de la parte alta de la tabla, algo que habla bien del trabajo que ha hecho el equipo en esta casi primera mitad del torneo, no obstante, para Raúl Gudiño , eso no es suficiente.

"El torneo anterior no jugamos mal, los resultados no nos acompañaron, pero hoy tenemos a nuestro favor la contundencia, mantener el cero, un gran orden, creo que se ve desde afuera, nosotros desde adentro lo sentimos y estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo pero queremos más , apenas va la primera mitad del torneo, queremos más y seguiremos trabajando", mencionó.

"Es el trabajo que se ha hecho toda la semana, no es casualidad; fácil no fue, si no me llegan a mí es porque el trabajo se está haciendo bien, la recuperación de la pelota, presionamos durante todo el partido, a pesar de ir arriba en el marcador", sentenció.