Ramoncito Morales: "Los jugadores deben sentir la playera"

" Los jugadores deben sentir la playera, también. Ya me molesté de que esa situación no puede pasar y más cuando vas abajo", dijo Ramoncito durante la transmisión del partido, luego de que Puebla le metiera un tercer gol al Rebaño Sagrado dentro de la jornada 15 del Clausura 2019.

"Les tiene que hervir la sangre a los jugadores. No te pueden meter un gol de un despeje; nadie disputa, no hay nada, no hay una cobertura, no hay un relevo", hizo hincapié el exmediocampista.