Rafa Márquez descarta ‘compras de pánico’ en Atlas

“No son compras de pánico, tenemos varias opciones por concretar en las últimas horas sabiendo que el equipo necesita en esa parte ofensiva para que sea más productiva. Hay varios, los hemos analizado no de hace una semana, se le viene dando un seguimiento de mucho tiempo, sobre todo en la parte ofensiva que es donde necesitamos un apoyo más”, comentó.

Márquez aclaró la situación de Pinilla, pues fue hasta que l as negociaciones estaban avanzadas que se enteraron del problema legal del chileno en Sudamérica.

“Estábamos en platicas con el jugador y sus representantes y al final había temas contractuales que ellos no resolvieron y desistimos de la opción. Conforme iban avanzando las negociaciones y con el tiempo encima decidimos que no era opción para nosotros. Ellos viajaron pensando en que sus temas los podían liberar pero al final no lo pudieron hacer”, dijo.