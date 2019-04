¡Quiere seguir sus pasos! Hijo del ‘Chucho’ Benítez busca un lugar en la Sub 17 del Santos

El legado del finado Christian Benítez desea perdurar en el mundo del balompié, toda vez que su hijo mayor, Fabiano Robinho Benítez, está a prueba con la Sub 17 del Santos Laguna para saber si se queda en el equipo.

Cabe recordar que en dicha categoría no se permite el registro de jugadores extranjeros, así que en caso de ser aceptado, tendría que ser registrado con la Sub 20, en donde ya se pueden registrar jugadores no nacidos en México.