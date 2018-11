¡Querétaro hizo la tarea venciendo al Necaxa y es octavo puesto general!

En la parte incial, Gallos fue dominador de principio a fin, no obstante, las mejores oportunidades las tuvo el Rayo en pies de Brian Fernández, fallando en las dos que tuvo.

Queréraro ya había tenido una en los pies de Marcel Ruiz al 21' que no supo aprovechar el juvenil . Al 29', Gallos confirmó quien era ya mejor en la cancha y se quedó e centímetros de irse adelante en el marcador con un disparo de Jordi Cortizo dentro del área que superó al arquero peor fue cortado por Rubén González.

Fue al 40' cuando la justicia se hizo presente en La Corregidora . Miguel Samudio apareció tras un rechazo del guardameta, mostró templeza, no disparó de zurda cuando todos pensaban que así sería, decidió recortar y definir con la diestra. El balón 'besó' la red y el paraguayo explotó en llanto tras 3 años y 9 meses sin anotar en la Liga MX.

No pasaron ni dos minutos cuando Fernández ya se había perdido una más, la tercera en el juego, esta vez de cabeza. Sin duda no fue el día del argentino que notoriamente no se sentía cómodo ni estaba funcionando como eje de ataque.