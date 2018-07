Pumas se posiciona líder del Apertura 2018 con garra y goles

En tanto que Atlas, Chivas, Pachuca, León y Veracruz no encuentran el funcionamiento necesario, lo que ha ocasionado que no hayan logrado cosechar ni siquiera un punto manteniéndose en la parte baja de la tabla general de la Liga MX luego de dos fines de semana de juego. De estas cinco escuadras, la Fiera y los Tiburones son los peores hasta el momento luego de recibir cuatro goles y no lograr marcar ni uno.