Probables sedes en caso de que el América vs León presente un cambio

En caso de que Protección Civil determine que no se podrá llevar a cabo el cotejo, debido a la prohibición de realizar actividades al aire libre, Club América y el organismo de fútbol deberán elegir una nueva sede. Las opciones serían:



2) Puebla - Estadio Cuauhtémoc: al no pertenecerle al equipo, el inmueble está disponible para ser rentado para distintos tipos de eventos. Además, se encuentra a 139 kilómetros de distancia, con respecto al estadio Azteca y de momento no está ocupado, pues la Franja no consiguió avanzar a liguilla y el equipo ya se encuentra de vacaciones.