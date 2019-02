Presidente del Morelia revela extorsión del crimen organizado a sus jugadores

“Es un tema delicado… no quiero sacar el tema. La realidad y si me quieren creer, estaba muy avanzado un centro delantero que milita en Paraguay y un defensa en el fútbol europeo… La comunicación en el mundo es cada vez más importante, es otro de los problemas que tenemos con la plaza, no es que me esté quejando porque así lo aceptamos y aquí estamos, pero los comentarios que se hacen en el extranjero de la plaza, cuando en las noticias están las filas de las gasolinas, los bloqueos en las vías del ferrocarril, la inseguridad… nuestros jugadores, más de la mitad han recibido extorsión, llamadas de extorsión y pues de algún otro tipo de circunstancias y si se sabe y eso nos pone más trabas que otras plazas, no quiero decir que las otras no estén igual, a lo mejor alguna peor, pero es algo con lo que nos enfrentamos esta vez un poco”, afirmó Dávila en conferencia de prensa.