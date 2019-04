'Piojo' Herrera mantiene en suspenso el futuro de Jérémy Ménez

'Piojo' Herrera comentó que será hasta el final del Clausura 2019 que se siente con la directiva para decidir si Jérémy Ménez permanecerá o no en el equipo.

Y remató: “Cualquier jugador que no juegue está molesto. Generé un equipo de 25 jugadores que es para competencia interna, tengo que ser justo con todos, los que mejor anden estarán. Me puedo equivocar y trato de no equivocarme. Los que elijo son los que mejor andan”.