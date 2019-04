¡Pese a todo! JJ Macías no lo duda: "Soy hincha de Chivas y siempre lo seré"

"Yo nací aquí, soy hincha de Chivas, más allá de que esté en León y que ellos me hayan dado la oportunidad y les haya tomado cariño, pero siempre seré hincha de Chivas", confesó Macías tras el duelo en que el Rebaño terminó con la racha de 12 triunfos de León en la Liga MX.

Con ocho goles en su haber, el ´último marcador ante su exequipo, Macías no se siente confiado, contrario a ello sabe que aún tiene mucho que demostrar, tanto con León como a nivel de la selección mexicana .

"Tengo una meta y todavía no la cumplo, tendré que meter contra Pachuca más para irme tranquilo. León me dio la oportunidad de ir al Mundial (Sub-20), que era algo que yo quería e intentaré aprovechar lo que me toque con León, creo que será Cuartos de Final.