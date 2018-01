Pese a rumores con Liga MX; Dayro deberá cumplir con un molesto Nacional

Molestos por la falta de profesionalismo que ha mostrado Dayro Moreno, la directiva del Atlético Nacional de Colombia, dijo desconocer si el futuro del delantero está en México, pero sí dejaron ver su enojo por su falta de profesionalismo.

En entrevista con Univisión Deportes, el presidente del cuadro ‘verdolaga’, Andrés Botero, señaló que Dayro tiene un año de contrato con ellos, mismos que esperan que cumpla, pues no ha aparecido en los 8 días que el equipo tiene entrenando para el siguiente torneo.

“Lleva casi ocho días que no aparece con el equipo, tiene un contrato laboral y no ha aparecido. Nos ha molestado mucho porque no creemos que una persona tan profesional como Dayro no aparezca a trabajar cuando se le requiere.

“Tiene un año de contrato en el que se estipula que si reunía una serie de condiciones seguía con nosotros y el contrato laboral se renovaba automáticamente y por eso esperamos que Dayro recapacite”, expresó el dirigente.



Moreno ha sido ligado con América y Pumas en los últimos días, aunque en ambos casos todo apunta a una jugada de su representante Álvaro Muñoz para cotizar al delantero.

Botero también manifestó que incluso el plantel de Nacional ha expresado su molestia por la ausencia de Moreno, después de que no llegó a tiempo para el viaje a Estados Unidos donde participarán en un torneo amistoso.

“Nos ha molestado bastante que no ha aparecido en los entrenamientos, ayer llegamos a la Florida para la pretemporada y no ha aparecido y eso de verdad molesta a la organización y a sus mismos compañeros”, puntualizó.