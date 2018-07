¡Peligro para la Liga MX! ¿Disminuiría el espectáculo tras no haber descenso dos años?

Chivas, Pumas, Puebla, Querétaro, Veracruz y Lobos son los últimos lugares de la tabla porcentual; sin embargo, durante los dos años siguientes se suprimirá el descenso, no habrá batalla en la parte de abajo en la tabla, los equipos que tengan pésimos resultados no tendrán castigo a su desempeño, no habrá consecuencias deportivas. Cuidado porque se puede caer en un relajamiento que traiga como resultado un decremento en el espectáculo.