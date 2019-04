Pedro Caixinha: "La afición de Cruz Azul es la más fiel de México"

Pese a eso, el entrenador de la Máquina no quiere pensar en el pasado ni llamarle revancha al encuentro del siguiente domingo en el Estadio Azteca.

"No me gusta utilizar la palabra revancha, ya es parte del pasado. Lo único importante son los tres puntos que se juegan, representan 75% de los cuatro que necesitamos para los 26 y es en lo que estamos trabajando".

"No pensamos en el pasado ni en esos 4-5 años sin ganarle al América, los partidos se juegan en tiempo presente. El peso del pasado no va a ser fundamental para ahora, los partidos se juegan en el momento presente. Estamos pensando en un partido a la vez, para después buscar nuestra meta, obtener la calificación y quedarnos entre los primeros".

El timonel celeste no quiso desentenderse de las obligaciones históricas de la Máquina. Y aceptó que, por la afición, la plantilla de Cruz Azul tiene que vencer al América.

Cruz Azul ha sido eternamente catalogado como aspirante, pero en más de 20 años no puede ser definido como un club ganador. Un detalle que tiene pendiente Caixinha desde el instante en el que fue contratado.



"Desde el primer día que me dieron la oportunidad de venir a Cruz Azul, mi pensamiento es solo uno (ser campeón). No el rival en turno, no lo que el equipo pase. Sí, la ilusión de salir campeón lo más pronto posible, es la única diferencia que puede tener este grupo de trabajo, pero hay que llevarlo paso por paso".