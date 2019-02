Paul Aguilar: "Pumas llegará dolido"

El defensa de América no quiso usar la palabra “rencor” para definir lo que los auriazules sienten por las Águilas después del último duelo en Semifinales del Apertura 2018.

“No sé si tengan rencor no me gusta la palabra, sí llegan dolidos por el marcador abultado, llegan con un peso muy grande de cambiar el peso que tienen. Es complicado saber en qué momento llega, pensamos en enfrentar al mejor Pumas , ojalá sea un partido abierto de disfrutar en familia”.

“No tengo redes, ojalá que no pase a mayores, el juego en cancha, la afición a apoyar y alentar que sea pasivo, disfrutar y convivir. Desde chico fui americanista he disfrutado también momentos no gratos pero aprendemos”.