Paul Aguilar: “No me cansó de ganar títulos con América; quiero más”

" No me arrepiento de nada, todas las cosas y cada una de ellas las he disfrutado. A mi modo de poder ver la situación dentro del fútbol, dentro de la vida, me deja contento el que el que hoy estamos aquí pudiendo decir que voy a cumplir 400 partidos. He conseguido lo que he conseguido pero más allá de eso, es siempre agradecer a la gente que estuvo cerca de uno para poder estar donde estoy principalmente a mi familia, mis hijos, mi esposa, contento y agradecido con ellos se los dedico porque es difícil también para ellos estar tanto tiempo lejos de uno", comentó.