“Parte de mi corazón está en Monterrey, pero me debo a Pachuca”: Edwin Cardona

Edwin Cardona , centrocampista colombiano que llegó al Pachuca para esta temporada procedente del Boca Juniors , aclaró que si no llegó antes al equipo mexicano fue porque tenía un compromiso con los xeneizes.

" Soy un hombre de palabra y se la había dado a Boca Juniors de no mover las cosas hasta acabar la Copa Libertadores, no es que no quisiera venir a Pachuca como se manejó erróneamente", comentó.