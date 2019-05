Para Necaxa, mejor no ser favorito en la Liguilla

El defensa del Necaxa, Fernando Meza , habló de cara a la última jornada del torneo regular del Clausura 2019 y señaló que no importa no ser considerados favoritos, lo prefieren así; además, indicó que mientras más difícil sea su rival, será mejor para los Rayos .

“La verdad que lo que piensen los demás de nosotros, a mí no me interesa, quedó demostrado en el campeonato que Necaxa no se rindió ante ningún rival, dio pelea e hizo buenos partidos, confío plenamente en mis compañeros y cuerpo técnico así que va a ser algo lindo, a veces entrar como no favorito te ayuda, así que mejor para nosotros”.