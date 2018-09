Para Miguel Herrera, el juego ante Puebla debió definirse antes

La falta de puntería y la fragilidad defensiva en el juego aéreo, permitieron al conjunto local poner en aprietos a 'las Águilas', no obstante, para Miguel Herrera , el accionar de su equipo lo deja tranquilo.

"Tenemos que finiquitar desde antes, tuvimos muchísima llegada pero no estamos siendo concretos y una equivocación nos ha costado goles pero la actitud y la determinación es lo que me deja tranquilo, ya tengo el equipo que deseo, con esa actitud, con esa mística , seguramente los goles van a caer", aseguró el estratega 'azulcrema'.

"Si no tuvieramos llegada ni estuviéramos generando oportunidades y la figura del partido no fuera el portero rival que tapó 3 o 4 pelotas impresionantes, estaría molesto; lo más fácil hubiera sido cerrar el partido con un hombre menos y aún así no lo hicimos", agregó.