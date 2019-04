Para Lucas Cavallini, Chivas es un club 'grande' pero apagado

En México existen equipos grandes, equipos a vencer, equipos que imponen y equipos que pasan por grandes momentos. Con mucha suerte, un solo club coincide en los cuatro términos pero para Lucas Cavallini , Chivas no es uno de ellos.

El delantero del Puebla reconoció la grandeza del Rebaño Sagrado, pero aseveró que su andar por el Clausura 2019 de la Liga MX no es el ideal.

Pese a reconocer su grandeza, el canadiense no considera al cuadro rojiblanco como uno de los equipos a vencer en el torneo, de esos que generan ‘temor’ con solo mencionarlos. Tigres y Monterrey sí están en su listado y lo comandan.

“ Los dos equipos del norte siempre han sido los más poderosos para mí. Ahí tienes a América, ahora León viene intratable, si no llega a salir campeón León, estamos todos locos, aunque en la liguilla todo cambia. Necaxa viene muy bien”, elogió, aunque dejó en claro que su mente y atención están cien por ciento con el Puebla.

“La verdad, no me importan esos equipos; me importa nosotros, porque estamos pensando en llegar a la clasificación, que se lo debemos a nuestras familias, la afición y a nosotros mismos”.