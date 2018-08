Papá de Nahuel sale en defensa de su hijo; caricaturiza y critica a Caixinha

Jorge Guzmán es caricaturista de profesión y no pudo evitar dibujar al técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, luego de los dimes y diretes que tuvo con su hijo Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres. El padre del Guardameta habló con el diario El Horizonte , salió en defensa de los Tigres y de paso habló de lo que piensa sobre el estratega portugués de La Máquina.

"El tema de que Caixinha no considera a Tigres un equipo grande porque dice que no tiene historia y es el error mayor que comete porque en todo caso él viene sin demasiada historia, al menos que mientan las redes, no ha tenido como deportista ningún logro”, afirma el padre del guardameta.