Paco Palencia dice adiós a Lobos BUAP

Horas antes, en Súper Estadio de Televisa Deportes, el estratega ya había dejado en claro que no contaba con contrato y que la directiva no le había cumplido, al momento, con el tema de refuerzos.

“Yo no me puedo presentar sin un contrato y peor aún, porque una de las condiciones que yo tenía para renovar era que tuviera jugadores y se van a presentar cuatro o cinco futbolistas más los de la filial. No hay un día limite, simplemente más allá de lo económico, es ver un proyecto deportivo y en este momento yo no lo veo".