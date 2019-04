Paco Jémez: "En México, realmente llegas a temer por tu vida"

Dirigir en México fue una experiencia que dejó marcado a Paco Jémez. Ser timonel de Cruz Azul durante 2016 y 2017 lo llevó a vivir situaciones que "solo veía por televisión". Pese a todo las complicaciones que tuvo, también dejó abierta la puerta a volver al país del continente americano.

"Llevó desde 2006 como entrenador, con diferentes etapas y situaciones. Pero te puedo decir que México me ha dejado marcado", reveló en entrevista con el sitio The Coaches Voice. "Es un país muy duro. En todos los sentidos. Un sitio donde pasan cosas que en España solo ves por televisión. Desgraciadamente, una de ellas me tocó vivirla en primera persona, el trágico terremoto de septiembre de 2017", recordó el estratega, quien, además, añadió lo difícil que le fue adpatarse al país.

" Había días que ni siquiera dormía. Se juntaba todo. Desde la presión de los resultados a la altitud de la ciudad. Tuve que ir al médico para que me ayudara a conciliar el sueño".

Paco Jémez, de bombero a incendiario con el Cruz Azul Cargando galería

Dirigir a un equipo como Cruz Azul no le fue sencillo y lo admitió. "Reconozco que me equivoqué", mencionó. "Fui creyendo que iba a una liga menor y me di cuenta de que no era así. México tiene una liga competitiva, con buenos jugadores, enormes entrenadores, campos espectaculares y una gran afición. Da igual dónde juegues y la hora. Los campos siempre están llenos de gente", reconoció.

"No se trata de que sea difícil, sino distinto. Es otra manera de jugar y entrenar, pero como ocurre también en Europa. No es lo mismo como se trabaja, por ejemplo, en Holanda que en España. Así que imagínate la diferencia que existe entre dos continentes", mencionó.



Estas situaciones lo llevaron a tener complicaciones como estratega de la Máquina, club del que, recordó, la exigencia es distinta.

"La ansiedad en Cruz Azul era muy grande porque el equipo llevaba seis campeonatos sin jugar un play-off (liguilla). Hasta se hablaba de una maldición. Por eso del club me decían: “Paco, tienes que meter al equipo en la liguilla y luego intentar hacerlo lo mejor posible. Si se puede ser campeón, campeón, pero el primer objetivo es meter al equipo entre los ocho mejores”.

Incluso, para Jémez también fue complejo el trato con la prensa, misma que, señaló como "mucho más incisiva y mucho más hiriente que España", pues, a su consideración, "algunas entrevistas llegaron a niveles que nunca me habría esperado. Había preguntas que me parecían ofensivas. No solo para mí, también para el club y mis jugadores. Por eso creo que la afición nos quiso tanto. No dejábamos que nadie pisará la imagen de Cruz Azul", aseveró a la par de dejar en claro que " México es una puerta que dejó abierta para el futuro".