Pachuca, por su marca de victorias en casa

Pachuca recibirá al Atlas con la misión de sumar 3 puntos que le den la clasificación a la Liguilla y de conseguirlo igualarán su mejor racha histórica de triunfos en fila siendo locales dentro de la Liga MX.

Los Tuzos ganaron todos sus partidos de Liga en que fueron locales durante el Clausura 2019:

3-0 vs Querétaro

1-0 vs Pumas

2-0 vs Morelia

3-1 vs Chivas

4-0 vs Tijuana

3-2 vs Toluca

9-2 vs Veracruz

La última vez que no ganaron un partido de Liga MX en el Estadio Hidalgo fue en su último juego dentro del Apertura 2018, empataron 1-1 con León.





Pachuca no ganaba 7 seguidos de Liga en casa desde el final del Clausura 2016 y el inicio del Apertura 2016. Ahí fincó la obtención del título ya que tres de las victorias fueron en Liguilla, su racha inició en la Fecha 17 y se dio tiempo de ganar sus primeros tres del Apertura 2016.

Solamente una vez en la historia ganó Pachuca 8 seguidos en un mismo torneo, hace casi 10 años que sucedió, en Clausura 2009:

3-2 vs Pumas

2-0 vs Indios

3-2 vs Tecos

3-0 vs Necaxa

3-1 vs Toluca

3-0 vs Cruz Azul

5-1 vs Jaguares

2-0 vs Jaguares (en Liguilla)

La racha terminó en Semifinales, perdió 2-3 ante Indios pero avanzó a la Final con global 4-3.

Ya una vez había conseguido en Liga una racha de 8 victorias seguidas en casa, fue sumando temporadas, pero con un solo técnico. Lo hizo a raíz de la llegada de Jorge Marik a la dirección técnica en 1968-69 y gracias a ello eludió el descenso:

2-1 vs Monterrey

3-0 vs Toluca

4-1 vs Pumas

2-1 vs Atlas

1-0 vs Laguna

1-0 vs Oro



El húngaro se mantuvo al frente del Pachuca en la temporada 1969-70 y ganó sus dos primeros juegos de local, 2-1 a Toluca y 3-2 al América. La racha terminó al recibir a Cruz Azul en el Clásico Hidalguense. La Máquina todavía jugaba en Jasso, Hidalgo, y fue a ganar 2-0 al Estadio Revolución Mexicana.

Pachuca recibirá al Atlas en su último juego como local en el Clausura 2019, de ganar empatará su marca y clasificará a la Liguilla, por lo que buscaría imponer marca de nueve ganados seguidos en los Cuartos de Final.