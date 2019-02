Pachuca domina el XI ideal tras triunfo sobre Chivas

Raúl 'Dedos' López: El defensa mexicano y jugador de Pachuca tuvo un gran desempeño ante el Rebaño para ser el encargado de poner el pase del tercer gol de los Tuzos, el de Leonardo Ulloa, no solo eso, sino que también fue fundamental en la recuperación y defensa de los dirigidos de Martín Palermo para sumar una nueva victoria.

Miguel Herrera Equihua: Si Pumas no logró conseguir el empate ante León fue en gran parte a la gran actuación del zaguero esmeralda en Ciudad Universitaria que evitó los embates de Carlos González y las llegadas al área de Rodolfo Cota generadas por Alan Mozo, para que así La Fiera venciera 3-1.

Jorge Sánchez: El defensa americanista demostró una vez más que la juventud no está peleada con la calidad y no solo fue fundamental en la defensa de su meta, sino que también puso un centro extraordinario que permitió a Henry Martín poner en ventaja a las Águilas ante Lobos BUAP en el duelo que terminarían ganando 3-0.

Ángel Mena: El jugador ecuatoriano no deja de aparecer en la lista de los once jugadores más destacados jornada a jornada, no solo gracias a las anotaciones que convierte sino también en lo contundente que resulta para la Fiera en la generación de peligro y obtención de resultados, tal como sucedió este domingo ante Pumas cuando Mena marcó el 2-0 y previamente inició la jugada para el 1-0.