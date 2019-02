"Pablo Larios me dio su apellido y siempre será mi papá": emotiva carta de su hijo

"Con el tiempo me involucraste con tus hijos y nos dijiste que éramos hermanos, aprendí a quererlos a verlos como tal, era uno más en tu familia, tus padres me veían como tu hijo, no sé si tú lo comentaste o se fue dando como se iba dando la vida..."

"Los muchachos que estaban en la tienda me dijeron es Pablo Larios!! Yo me subí al carro y me regañaste porque no querías que estuviera solo. Esa fue la primera vez que yo me dí cuenta que eras muy importante para la gente. Porque en tu tierra era normal. Pero en México todos te detenían para pedirte un autógrafo o una foto y tú siempre te detenías para atender a todos."