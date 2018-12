Pablo Aguilar evitó la polémica: “Todos los títulos son especiales”

Pablo Aguilar , líder de la línea defensiva del Cruz Azul , se considera una persona agradecida, por eso aseveró que no podría tener un título predilecto de todos los que ha ganado durante su etapa en fútbol mexicano.

“Cualquier título tiene un sabor especial, todo lo que yo he vivido y los títulos que he conseguido siempre tienen un sabor especial y esta vez no será la excepción, para mí sería un orgullo levantar nuevamente una copa más; sería malagradecido decir que le quedo con uno, yo estoy muy agradecido con todas las instituciones que han confiado en mí”, señaló.