Otro que se va: Edwin Hernández no seguirá en Chivas y lanzó duras críticas a Cardozo

“Me siento golpeado porque creo que se me arrebató algo que yo me había ganado, me siento dolido. La vida continúa, hay que seguirse preparando, estas cosas te quedan de experiencia y espero seguir trascendiendo si no es en Chivas, en otro lado”, dijo el defensa mexicano tras el choque en el que el Guadalajara cayó por penales ante el Esperánce de Túnez.