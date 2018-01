Othoniel Arce, nuevo refuerzo del Lamia FC de Grecia

Othoniel Arce ha iniciado una nueva aventura futbolística y jugará los próximos seis meses en el Lamia FC de Grecia.

El atacante mexicano de 28 años y que ha pasado por distintos clubes del Ascenso, y de la Liga MX como San Luis, Monterrey, León, Pachuca y Necaxa ya realizó las pruebas físicas y firmó el contrato, aunque el club no ha hecho el anunció oficial.



Fue precisamente Rayos su último equipo en México e incluso lo registró para el Clausura 2018, sin embargo el atacante ante la falta de oportunidades optó por dejar el conjunto de Aguascalientes.

“También fue por la falta de minutos que tenía en Necaxa, estaba jugando poco, no tuve la oportunidad de poder jugar y afortunadamente se me presenta esta chance y estoy muy contento”, explicó al portal Mediotiempo.

En el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz, Arce todavía salió a la banca en la jornada uno del Clausura 2018 ante el Veracruz.



“Salgo a la banca, 0-0, estuve en la banca y no fui tomado en cuenta y la verdad el equipo no estaba haciendo un buen partido”, dijo al citado portal y añadió, “es así como yo me acerco a platicar con el técnico, con Nacho, para preguntarle qué tenía que hacer, o cuánto tiempo tenía que esperar para recibir una oportunidad”.

Así tanto Rayos como Rayados, este último dueño de su carta, le dieron facilidades y se marchó a Europa.

"En México cuesta bastante trabajo que le den oportunidad al jugador mexicano, entonces estando dentro de nuestro propio país a veces se nos cierran un poco las puertas y llega el extranjero y tiene mucho más facilidades”, finalizó.