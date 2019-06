"Apenas estoy comenzando, quiero dar mi máximo": Oribe Peralta ve lejos su retiro

Oribe Peralta , quien fue presentado como refuerzo d e Chivas este miércoles, señala que no ve ni de cerca su retiro como futbolista profesional, pese a sus 35 años edad, a la vez que niega que su llegada al Rebaño sea de forma tardía.

"No pienso en el retiro, apenas estoy comenzando, quiero dar mi máximo, sé que tengo 35 años de edad, no soy un jovencito. Pude haber perdido algunas cosas pero también gané muchas otras que me sirven de experiencia, que cuando transmites a los compañeros se ve reflejado en el equipo.