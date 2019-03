Oribe Peralta no duda: “El América es el mejor equipo de México”

Con una carrera destacada en la Liga MX y el Tri, Oribe Peralta hace un análisis sobre lo que significa jugar en el América, un equipo lleno de líderes, donde la exigencia es equiparable a la selección mexicana y al que no dudó en calificar como el "mejor equipo del país".

"En el América se te exige tanto como en selección. Pierdes un partido y ya es crisis, sin importar cómo vayan los rivales, si no califica y no estás peleando por levantar el título, es un fracaso, igual si estás en la Final y pierdes, es un fracaso, sin duda América es el mejor equipo del país".

"Vamos a tener un equipazo, si antes nos jugaban al 100%, ahora nos van a jugar al 200%, se lo expresé a Nico, 'viniste a complementar, no se te va a exigir más, para nosotros eres muy importante, lo que digan afuera no nos interesa, tienes que poner tu máximo para ayudarnos a lo que queremos, que es la Copa y la Liga', no hay más. Con el plantel que tenemos, alcanza a ganar Liga y Copa, y hasta nos sobra", sentenció el capitán azulcrema.