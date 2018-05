Opinión | Vaya circo en el Ascenso MX

POR ALEJANDRO BERRY - @alejandroberry

Las reglas estaban claras desde un principio, de acuerdo, pero no significa que este bien. El campeón del Ascenso no puede ascender y el descendido paga para quedarse. ¿Cómo lo ven? Todo esta al revés. El tema es mas complejo de lo que parece pero hay una injusticia de raíz que se tiene que corregir. El reglamento no puede ir en contra del espíritu deportivo. Lobos no merecer quedarse en primera división, ni pagando! Y si se le quiere dar la vuelta al reglamento que sea para ayudar a Cafetaleros o Alebrijes, a nadie mas. Ya andan inventando que hasta el Celaya...

¡Bendito seas Arturo!

La idea como tal era ridícula. Estrenar el VAR en la liguilla, con todo lo que hay en juego hubiera sido un error de proporciones catastróficas. Personalmente estoy a favor del VAR pero hay un tiempo de adaptación y tiene sus problemas. Miren que el arbitraje ha sido terrible y cada cinco minutos hay una mano en el área, pero ni con el VAR se hubieran puesto de acuerdo. Hay que empezar a utilizarlo en torneos de menos presión o desde el principio del campeonato. Buena y honesta decisión de Arturo Brizio, "Nos falta cancha" declaró. De la que nos salvamos!



En peligro de extinción

El campeón goleador del Clausura 2018 se llama Djaniny Tavares. El de Cabo Verde alguna vez fue burla nacional y poco a poco se ha ido ganando un lugar privilegiado en la Liga Mx. Fue pieza clave del Santos campeón con Pedro Caixinha en el 2015 y ahora con 14 goles se convierte en el máximo anotador. Que el campeón de goleo sea extranjero no sorprende, que los siguientes diez en la tabla también lo sean, si. Djaniny, Gignac, Ruidíaz, González, Cavallini, Caraglio, Quiñones, Honda y Palacios, todos ellos con más goles que el mejor mexicano. Hasta el lugar número doce nos encontramos a Ponchito González con seis anotaciones que ni centro delantero es. Ángel Reyna fue el último campeón goleador mexicano en el lejano 2011 pero ya no pedimos mucho, solo uno que otro en el TOP TEN porque hoy ninguno. Alarmante.



P.D. Dice Félix Fernández que la liguilla debería contar para el título de goleo y tiene razón. Es como si en el Mundial solo contaran los de la fase de grupos. Si juegas mas partidos que el resto es porque ganaste y así lo mereces.



Por ahora me despido, pero sólo por ahora.

@alejandroberry