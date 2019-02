Opinión| Mexicano, ¿por qué cae tan mal José Juan Macías?

A diferencia de otras culturas, la mexicana es una mezcla de distintas razas, no se es español, no se es indígena, no se es negro, es una fusión cultural maravillosa en una selección natural que nos hace distintos y a la vez nos integra en una país tan grande que podrían ser varios países diferentes; tan diferentes en los Estados de Guerrero y Yucatán, de Nuevo León y Oaxaca, de la Ciudad de México y Chihuahua , en realidad creo que tenemos mucho por lo cual enorgullecernos, pero nos falta unidad, que si chilango, o provinciano o que si se habla cantadito, etc. En común tenemos, lamentablemente, una cultura de sumisión y la vemos plasmada en palabras como “mande”, algo que se arraigó en nuestra cultura, cuando en otros países se dice “dime” o “diga”.

Ahora que estamos metidos con los Oscares y con la actriz Yalitza Aparicio y las miles de críticas de las que ha sido objeto me queda claro que existe un gran sector mexicano que manifiesta su descontento racial, cultural y clasista, algo que solamente la Selección Mexicana logra diluir y nos vuelve único. Macías ha portado desde pequeño la playera verde, esa que consigue la unidad que no logra la política o la religión, por eso le deseo el mejor de los éxitos, porque con las palabras y sus goles puede colaborar un poco a mejorar una mentalidad del menosprecio que tanto daño nos hace.

Ojalá que Macías triunfe y no que sea el nuevo Chicharito o el nuevo Hugo Sánchez, quiero que sea más, muchos más que esos grandes jugadores y no solo él, sino todos aquellos que representan a esta bendita tierra que es México, ya sea desde adentro o desde afuera, porque no se usted, pero yo me siento profundamente orgulloso de ser mexicano y me gusta que a los que llevan la misma sangre por sus venas les vaya de maravilla.