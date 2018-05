Opinión: los Xolos se podrían quedar sin colmillos

Tijuana fue una de las gratas revelaciones en la Liguilla, se metieron en semifinales y debieron ser los superlíderes del campeonato quienes les cortaron las aspiraciones, no sin antes despachar a Toluca en la fase regular e incluso demostrar en la ida que eran un equipo serio y competitivo. Si bien se colaron a la Liguilla sufriendo, ‘Tijuas’, como se le dice cariñosamente, dejó un buen sabor de boca, pero debe tener cuidado porque más de uno desean a sus jugadores.

Por lo menos son cinco elementos que podrían dejar Tijuana y si bien puede parecer un buen negocio para el club fronterizo, a futuro podrían pagarlo caro.

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Cruz Azul, le tiene puesto el ojo a Pablo Aguilar, elemento que da estabilidad en la parte baja; por si fuera poco, también se habla de dos elementos más que los cementeros acechan, Gustavo Bou y Juan Martín Lucero, que, si bien se ve difícil amarrar a los tres, si es viable que por lo menos dos terminen siendo cementeros. Es decir, un equipo que perdería fuerza en la defensa y que en el ataque podría quedarse chato.



Por otra parte lo de Cruz azul es inteligente, porque Bou, Lucero y Aguilar se conocer y robar equilibrio atrás y adelante debe dar resultados.

Además de esos elementos, Tijuana ya tiene la baja de Víctor Malcora y Miguel Fraga, jugadores que abandonan la manada canina para integrarse a los Pumas.

Tijuana es un equipo con encanto, porque está muy cerca de la frontera, tiene un sabor especial. Y es una plaza más que atractiva para el fútbol mexicano y la Liga MX, pero necesita mantenerse competitiva; me queda claro que la directiva canina buscará refuerzos y generalmente tienen ojo clínico para contratar jugadores, pero desmantelar un equipo que tuvo un buen semestre no me parece la mejor de las ideas.