Opinión | ¡Gracias 'Chaco'! Saliste “como perro” del América, después te volviste un ídolo

Curiosamente este que les escribe tuvo sus primeras notas entrevistando al ‘Chaco’, recuerdo mucho que siempre me hizo hincapié en la primera nota de su apellido es con G y no con J, bromeaba con la prensa y se hizo amigo de fanáticos, periodistas y hasta de los albañiles que trabajaba en La Noria. En su juego nada se le pudo reprochar, porque brindo golazos y triunfos importantes.

Entre lágrimas, Giménez no ocultó su dolor por perder varias finales con el Cruz Azul, sobre todo la del 2013 en contra del América: “Me pongo mal porque he salido campeón en todos lados y acá no lo puedo hacer y me duelo eso, pero soy una persona muy dichosa de vestir estos colores”.