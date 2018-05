Opinión | Cuidado Toluca, el exceso de confianza lo podrías pagar caro ante Xolos

Toluca es el superlíder del Clausura 2018, en el papel es el más fuerte del campeonato y el rival a vencer, pero lo evidenciado por los diablos no lo confirman como el gran candidato al campeonato. Monarcas Morelia evidenció que es un equipo que se desconcentra fácilmente y al cual el exceso de confianza le pude pasar factura.

Los diablos están en semifinales gracias a dos grandes goles, dos destellos que no siempre aparecen, un recurso que no debe ser el primario, sino el secundario y sacó a flote la eliminatoria ante un Morelia que vendió dignamente su eliminación, un global de 4-4 deja en claro que los rojos no fueron mejores que los purépechas.



Toluca empató 2-2 en casa contra Morelia y eso fue suficiente, tras el empate en la ida por igual marcador, para clasificar a la semifinal en la Liguilla del Clausura 2018. Toluca llegó con la confianza de una campaña contundente que lo tiene como líder y que con un empate podía clasificar. Monarcas Morelia demostró en casa que podía asustar al gran líder pero tenía esa obligación. El colombiano Cristian Borja muy temprano acabó con las ilusiones del visitante y al minuto 2 de juego puso el 1-0. El duelo en el estadio Nemesio Diez no tuvo a un local dominador, pero sí controlando las arremetidas de su necesitado rival. En la titular estuvo el colombiano Fernando Uribe, héroe en la ida con el gol del empate. El arquero Sebastián Sosa fue la víctima de la jornada con el ataque de los 'Diablos Rojos'. Y aunque tuvieron que esperar hasya el minuto 41 del segundo tiempo, los de Toluca celebraron de nuevo con gol de Rubens Sambueza para el 2-0. Por un momento hubo decepción en Monarcas Morelia, pero al final ya no tenían nada por perder. Fue así como con goles de Emanuel Loeschbor y Miguel Ángel Sansores igualaron el marcador en el remate del juego para ponerse 2-2. Impensado. Los goles encendieron la ilusión en Morelia y apagaron el exceso de confianza del local. Toluca casi que terminó pidiendo tiempo para evitar una remontada que habría sido catastrófica en casa. Aunque armó la fiesta como semifinalista, Toluca no dio un baile al Monarcas Morelia y por eso sabe que se tiene que preparar a conciencia para su próximo paso en la Liguilla del Clausura 2018.

Si usted le va al Toluca no debería estar del todo tranquilo, porque a pesar de estar entre los cuatro mejores recibieron cuatro goles, tienen dificultades aún con uno de los mejores porteros de la Liga, y usted sabe que pudieron ser más, pero Talavera y la pelota se le negaron a los purépechas.



Los escarlatas deberán, están obligados a mejorar porque Tijuana está en ascenso, los conoce perfecto y ya los derrotó en la fecha 17, dejando ver que vencerlos no es una tarea imposible.

Los Xolos tienen hambre, quieren una revancha futbolística luego de que quedarse cortos en la Liga de Campeones d ela Concacaf, vencieron a Monterrey en algo que para muchos era imposible. Los perros andan sueltos y si los diablos no quieren llevarse más que una mordida tendrán que mejorar en la parte baja, no ceder tanto la iniciativa y ser ellos quienes dicten el ritmo que deberán llevar las semifinales.