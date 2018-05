Opinión | Cuidado con el perro, Xolos es fuerte, tiene poco que perder y mucho por ganar

Los juegos de ida de las semifinales se llevaron a cabo con un Santos que goleó, una mezcla de un pésimo partido del América combinada con una gran contundencia de los de La Comarca, y un Tijuana que le pegó al superlíder en la ida. Pero más allá de lo deslumbrante que es la goleada de los de Torreón, lo mostrado por Tijuana deja un buen sabor de boca.

Pocos pensaron que los Xolos serían capaces de vencer a Monterrey y lo hicieron, pocos pensaron que al Toluca se le podía pegar y lo hicieron tanto en la fase regular como en este primer juego de las semifinales. Aunque pueda parecer una desventaja, Xolos tiene a su favor que cerrarán en el Nemesio Díez y como visitantes, o cual abrirá al Toluca y cada gol de Tijuana será remar contra corriente para los choriceros.



Pero, Tijuana cometió un pecado y ese fue permitir que los Diablos anotaran un gol como visitantes, pese a ello los ‘canes’ no lucen amedrentados ni por el juego de Toluca, ni por su estadio, ni por su liderato; Tijuana ha jugado al tú por tú y hasta ha hecho ver mal al mandón de la competencia.



A su favor Tijuana no tiene nada que perder, no tiene la presión de los grandes, se metió como ‘colado’ a la fiesta grande y su juego va en aumento. No será la primera ocasión que un equipo que se mete de ‘panzazo’ consigue llegar a la final.